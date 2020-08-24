Крым стал самым популярным регионом для винного туризма

Крым в лидерах среди регионов винного туризма Фото: Анна КИРИЕНКО

Крым самый популярный регион для винных туров. Шесть из десяти туристов, опрошенных сервисом бронирования жилья Tvil.ru ко Дню виноградарства и виноделия, выбрали виноградники полуострова для энотуризма.

На втором месте - виноградники Абхазии, где с продуктом «солнечной ягоды» познакомились 20% опрошенных. На третье место туристы поставили Краснодарской край: вина Кубани предпочитают изучать 16% респондентов.

На последнем месте вина Ростовской области, которые привлекли на экскурсии чуть больше 1% туристов.

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