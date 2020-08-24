В Крымских горах автомобиль с туристами скатился в ущелье

Автомобиль опрокинулся и съехал в ущелье

В районе горы Кемаль–Эгерек автомобиль «Нива» с туристами опрокинулся и скатился в ущелье. В результате водитель погиб, его пассажирка получила множественные травмы.

По информации пресс-службы МЧС РК, во время движения по грунтовой дороге в районе села Синапное водитель «Нивы» не справился с управлением. В результате машина перевернулась и съехала 300 метров по склону вниз. Спасатели Ялтинского аварийно-спасательного отряда службы «Крым-Спас» спустились к автомобилю, с помощью альпинистского снаряжения и носилок эвакуировали погибшего водителя и пострадавшую пассажирку в безопасное место и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.

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