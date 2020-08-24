Родстер «Крым» стал «полицейским»

Полицейский родстер «Крым». Фото: Проект "Крым" - молодежный родстер / ВКонтакте

Концептом очередной модели – полицейской машины – поделились в соцсетях разработчики российского молодежного родстера «Крым». Автомобиль от стандартного отличается лишь соответствующим окрасом и надписями на кузове «Полиция» и «ДПС», сообщает ForPost.

Разработанный студентами МГТУ имени Баумана, первый родстер назвали «Крым».

- Родстер «Крым» - автомобиль, полностью построенный с применением отечественного инжиниринга и отечественных комплектующих. Во время дорожных испытаний мы не раз встречались с полицейскими и сотрудниками госавтоинспекции, - рассказали в соцсетях разработчики.

К их проектам, по словам специалистов, правоохранители всегда относились благосклонно и часто желали удачи в осуществлении идей.

- Они так же, как и профессиональные гонщики, часто дают нам ценные советы. И мы решили представить, как может выглядеть третий прототип в «полицейской форме», - подчеркнули молодые конструкторы.

Помимо этого, авторы проекта выяснили у полицейских, согласились бы они работать на таком автомобиле. 97% опрошенных отозвались положительно.

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