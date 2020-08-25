Крым в четвертый раз станет площадкой для Кубка мира по хай-дайвингу

В Ялте 12 сентября пройдет Кубок мира по хай-дайвингу. Фото: Сергей Аксенов / ВКонтакте

Кубок мира по прыжкам в воду с экстремальных высот в этом году пройдет в Ялте. В соревновании примут участие спортсмены из десяти стран: Белоруссии, Великобритании, Испании, Колумбии, Люксембурга, Мексики, Румынии, США, Украины, Франции.

Состязания по хай-дайвингу в Крыму проходят в четвертый раз. В этом году Кубок мира запланировали на 12 сентября.

- Отличительной особенностью нынешнего Кубка является то, что его участники будут совершать прыжки с первой в мире модульной вышки высотой 27 метров, проект которой разработан и реализован крымской командой, - поделился деталями соревнования глава Крыма Сергей Аксенов в соцсетях.

Он также добавил, что задача спорта в объединении людей и укреплении дружеских отношений между странами и народами.

- Это не только соревнования, но и форма народной дипломатии, наглядное свидетельство победы здравого смысла над логикой санкций и конфронтации. Крым открыт для сотрудничества и готов проводить международные мероприятия любого уровня, - подытожил Аксенов.

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