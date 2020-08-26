В отношении вожатого, который совратил девочку в Евпатории, заведено уголовное дело

Фото: Светлана Маковеева

В отношении вожатого евпаторийского лагеря, который развратил несовершеннолетнюю воспитанницу, возбуждено уголовное дело.

- Установлено, что днем 19 августа текущего года мужчина, являясь педагогом-организатором детского лагеря, во время тихого часа зашел в комнату, где отдыхали девочки, и совершил в отношении одной из них действия сексуального характера, - сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

После этого, по ее словам, девочка позвонила маме и рассказала о произошедшем. Мать обратилась в правоохранительные органы. Вожатый попытался сбежать из города, но его задержали сотрудники лагеря на автовокзале. Позже туда подъехали правоохранительные органы.

Мужчина задержан, во время допроса он признался в содеянном. В рамках уголовного дела следователи осмотрели место происшествия, а также допросили пострадавшую, свидетелей и сотрудников лагеря. Оказалось, что мужчина официально нигде не работал, находился на испытательном сроке. Ранее его судили за имущественное преступление.

Вожатый – 47-летний житель города Люберцы Московской области. Против него возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ - иные действия сексуального характера. По решению суда мужчину заключили под стражу, также были назначены медицинские и психолого-психиатрические экспертизы.

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