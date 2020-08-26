В Симферополе один человек пострадал во время пожара в многоэтажке

В Симферополе потушили пожар в многоэтажке. Фото: официальный сайт МЧС по Крыму.

В одном из многоэтажных домов Симферополя загорелся балкон. В пожаре пострадал человек.

Трагедия развернулся днем 25 августа. О возгорании на балконе пятиэтажного дома по улице Трубаченко в пожарную службу сообщили очевидцы. На место происшествия оперативно выехала спасательная бригада.

Во время тушения пожара эвакуировали 25 человек, одного пострадавшего передали врачам скорой помощи. Возгорание на площади четырех с половиной квадратных метров ликвидировали спустя почти полчаса. Причина пожара пока неизвестна, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

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