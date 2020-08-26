Владимир Путин откроет в Крыму движение по «Тавриде» 27 августа

Фото: пресс-служба крымского строительного управления АО «ВАД»

Президент РФ Владимир Путин 27 августа 2020 года откроет движение по трассе «Таврида» от Керчи до Севастополя. Об этом КП-Крым стало известно от источников в правительстве республики, знакомых с ситуацией.

Также 27 августа 2020 на «Тавриду» прибудет министр транспорта РФ Евгений Дитрих, который наградит строителей федеральной трассы.

Строительство «Тавриды», напомним, разделили на восемь этапов, протяженность дороги - 250 километров. Работы вела компания АО «ВАД». Общая стоимость работ оценивается в 139 миллиарда рублей.

В сутки по трассе могут ездить до 40 тысяч машин. Эксперты отмечают, что дороге как минимум 40 лет не понадобится ремонт. Кроме того, открытие четырехполосного движения по трассе поможет избавиться от пробок.

На данный момент сдано семь участков трассы, для строительства восьмого этапа в июне текущего года был подписан контракт стоимостью в 8,9 миллиарда рублей. Работы будут проходить на участке протяженностью шесть километров, который начинается от 269 километра автодороги Керчь - Севастополь и заканчивается развязкой с автодорогой Ялта - Севастополь. Планируется, что восьмой этап трассы полностью закончат к 2023 году.

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