«Мы вернем его обратно»: Зеленский рассказал о своих планах на Крым

Фото: официальный сайт Владимира Зеленского

Во время интервью Euronews действующий президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Донбасс и Крым должны вернуться под власть Киева.

Главной проблемой, по мнению политика, является отсутствие эффективной международной площадки для обсуждения вопроса принадлежности полуострова.

- Мы вернем его обратно. Но нет серьезной и эффективной площадки для обсуждения этого вопроса, кроме наших международных переговоров и договоренностей с нашими зарубежными партнерами, которые привели к санкциям и давлению на Россию, - заявил Зеленский.

Напомним, Крым вошел в состав Российской федерации в 2014 году. Этому событию предшествовали многомесячные акции на Украине (Евромайдан), смещением Виктора Януковича с поста президента страны, которое на полуострове было воспринято как государственный переворот

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