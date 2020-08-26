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Симферопольцы начали жаловаться на мутную рыжую воду в кранах

Гендиректор ГУП «Вода Крыма» рассказал, с чем это связано
Александра ТимощенкоАлександра ТимощенкоАлександраТимощенко
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Из кранов Симферопольского района течет мутная вода. Фото со страницы "Черный список Симферополь"

Из кранов Симферопольского района течет мутная вода. Фото со страницы "Черный список Симферополь"

В ГУП «Вода Крыма» начали поступать жалобы от жителей Симферополя и Симферопольского района на то, что у них из кранов течет ржавая вода.

- Идет уже час, цвет не меняет. Страшно даже посуду мыть, не то, чтобы купаться, - рассказывают возмущенные симферопольцы.

Как оказалось, причина мутной воды - это ил, который находится в водохранилищах. Об этом рассказал генеральный директор ГУП «Вода Крыма» Владимир Бажнов.

- У нас на входе в очистные сооружения на Петровских скалах и Партизанском водохранилище мутность подкралась к 10 миллиграммам. Причем с каждым днем, с каждым часом на какую-то исходную величину вода становится хуже. Горизонты опускаются, чистую воду мы забираем, а ил, который находится в водохранилищах, остается. Плюс, при такой температуре начинается цветение сине-зеленых водорослей. В результате мы имеем такую воду, - сообщил Бажнов.

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