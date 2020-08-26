В Симферополе спекулянты взвинтили цены на бутилированную воду

В Симферополе необоснованно подорожала бутилированная вода. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жители и гости Симферополя негодуют из-за неоправданного роста цены на бутилированную воду. Глава администрации крымской столицы Елена Проценко обещала с этим разобраться.

- На улице Воровского в торговом объекте завысили цены на бутилированную воду. Я обратила внимание руководителя Управления торговли на этот факт. Он приедет и разберется, - сказала она во время оперативно-хозяйственного совещания.

Также Проценко пообещала, что цены на воду будут контролироваться.

- Работа будет носить рекомендательный характер, потому что в предпринимательскую деятельность мы не имеем права вмешиваться. Будем рекомендовать очень настоятельно, - уточнила мэр города.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50