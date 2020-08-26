Водовод от Сакского района до Симферополя заработает раньше срока

Строителям водовода осталось выполнить пару незначительных задач. Фото: Михаил Храмов / Facebook

Строительство водовода от Сакского района до Симферополя вышло на финишную прямую. Его могут сдать в эксплуатацию раньше срока.

- Вся документация, в том числе и график производства работ, в соответствии с поручением главы республики, в должном виде и на объекте. Трубопровод под давлением, вода бесперебойно подается в Симферополь. Водовод планируется ввести в эксплуатацию к концу текущего года, - рассказал в своем Facebook министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов.

Рабочим осталось засыпать пазухи котлованов и смонтировать систему автоматики и контроля, уточнил он.

Также, по словам Храмова, в Сакском районе могут сдать раньше срока еще три объекта: 72-квартирный дом в селе Орехово, канализационно-очистные сооружения и водонапорный коллектор в Новофедоровке и набережную вдоль лечебного озера Сак.

К октябрю могут завершить и реконструкцию разделительных дамб Сакского лечебного озера.

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