В Симферополе не станут вводить режим ЧС даже из-за нехватки воды

График отключения воды полностью вступит в силу со следующей недели Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Из-за проблем с водой в крымской столице власти все равно не планируют вводить режим ЧС, сообщила глава администрации Симферополя Елена Проценко.

- В столице действует режим повышенной готовности, но переходить на ЧС пока никто не собирается, - сказала она.

Напомним, что ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал 2020 год самым засушливым на полуострове за последние 150 лет.

От Тайганского водохранилища до Симферопольского проложили водовод и запустили его в начале августа. Ежедневно по нему перебрасывается до 50 тысяч кубов воды, но этого городу не достаточно.

С 24 августа в самой крымской столице и некоторых ее районах ввели плановое отключение водоснабжения для экономии.

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