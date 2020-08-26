Видео пожара в жилом доме в Керчи

Пожар локализовали на площади 40 кв метров.

Сегодня около 17.00 в многоэтажном доме города Керчи произошел взрыв газа. Пожар охватил верхние этажи десятиэтажки на улице Кирова, 93.

Как сообщают в пресс-службе МЧС России, известно об одном пострадавшем. Обошлось без погибших.

По предварительным данным, причиной взрыва в жилом доме могло стать неосторожное обращение с бытовым газом. Спасателям пришлось эвакуировать из дома людей.

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