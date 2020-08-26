Причины пожара в многоэтажке в Керчи

Во время пожара пострадала одна женщина.

В главном управлении МЧС РФ по Крыму сообщили, что перед началом пожара в многоэтажке в Керчи очевидцы и местные жители слышали сильный хлопок. Возможно, это был взрыв бытового газового баллона в одной из квартир.

- Очевидцы слышали хлопок. Проверяем версию со взрывом бытового газа, - сообщили КП-Крым пресс-службе местного МЧС.

Напомним, что 26 августа около 17.00 на улице Кирова в Керчи произошел пожар на верхних этажах многоквартирного десятиэтажного дома. На место выехали спасатели. Им пришлось эвакуировать десять жителей горящего дома, а также оказать помощь пострадавшей женщине.

Керчанка получила 60% ожогов тела, ей 51 год, она госпитализирована, сообщил КП-Крым директор Республиканского центра медицины катастроф Сергей Олефиренко.

Сотрудники МЧС быстро локализовали пожар на площади 40 квадратных метров. Обошлось без жертв.

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