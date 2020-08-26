Аксенов взял под личный контроль расследование ситуации с истощенным ребенком в детдоме Симферополя

Фото: Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов взял под личный контроль историю с ребенком, которого опекуны забрали из детдома «Елочка» для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики в истощенном состоянии.

У двухлетнего Сережи, напомним, деформирован череп. Весит он всего шесть килограммов – это критичная для жизни степень истощения. Также у малыша обнаружили крестцово-копчиковый свищ, обезвоживание и рахит.

- Взял под личный контроль ситуацию с ребенком из Республиканского специализированного дома ребенка для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики «Елочка». Приемная мать сообщила, что забрала малыша из учреждения в крайне истощенном состоянии. По ее мнению, это связано с ненадлежащим уходом, - заявил Аксенов.

По его словам, в настоящее время работает комиссия, проводится проверка, в том числе, по линии Следственного комитета, также подключилась Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Юрьевна Кузнецова.

- Нахожусь в постоянном контакте со всеми службами и ведомствами, задействованными в проверках. Уверен, что в ближайшее время мы разберемся в ситуации. Главное для нас – здоровье и интересы ребенка, - заключил Аксенов.

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