В Крыму опубликовали обновленные графики подачи воды

С 24 августа начался первый этап ограничений Фото: Надежда ДАЦЮК

С 31 августа в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах начнется второй этап ограничения подачи воды из-за засухи. В правительстве РК опубликовали обновленные графики подачи воды.

Напомним, с 24 августа суточный отбор воды из водохранилищ снизился до 140 тысяч кубов, также прекратилось горячее водоснабжение.

С 31 августа до 7 сентября отбор воды уменьшится до 120 тысяч кубов. С 7 сентября город будет потреблять 100 тысяч кубов в сутки.

По всем вопросам относительно соблюдения графика подачи нужно обращаться по телефону «горячей линии» 8 800 506-000-8.

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