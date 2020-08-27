В Керчи ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажке

Пожар локализовали на площади 40 кв метров. Фото: Архив "КП"

Власти Керчи ввели режим чрезвычайной ситуации техногенного характера муниципального уровня.

Решение принято в связи со взрывом в многоэтажном жилом доме, сообщили в пресс-службе МЧС Крыма.

Как сообщалось ранее, 26 августа вечером в Керчи в многоэтажном доме произошел взрыв газа. Пожар охватил верхние этажи десятиэтажки.

Пострадала 51-летняя женщина, у нее 60% термических ожогов. Уже эвакуировано 115 человек, из которых 10 детей.

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