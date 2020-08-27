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Прокуратура Крыма организует проверку после пожара в керченской многоэтажке

У руководства также на особом контроле вопрос расселения эвакуированных жильцов
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Прокуратура Крыма начала проверку по факту керченского пожара.

Прокуратура Крыма начала проверку по факту керченского пожара.

Фото: Архив "КП"

Прокуратура Крыма начала проверку по факту пожара, случившегося в керченской многоэтажке вечером 26 августа. На месте работают исполняющие обязанности прокуроров Крыма и Керчи Сергей Черневич и Иван Сердюков.

Проверка коснется исполнения требований законодательства во время содержания многоэтажного дома. Помимо этого, руководство проконтролирует вопрос расселения жильцов, сообщает Крымское информационное агентство.

Напомним, в многоэтажке по улице Кирова в Керчи вечером 26 августа произошел пожар. Во время тушения всех жильцов дома эвакуировали. Помимо этого оказали помощь пострадавшей в пожаре керчанке 51 года. Женщина получила 60% ожогов тела, ее отправили в ближайшую городскую больницу.

Сотрудники МЧС быстро потушили пожар на площади 40 квадратных метров.

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