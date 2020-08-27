Стало известно, когда на «Тавриде» появятся заправки и сервисные центры

Фото: Григорий Назаров

Строительство многофункциональных зон сервиса (МФЗ) и автозаправочных станций (АЗС) на «Тавриде» завершат в 2021 году.

Как сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов, всего будет построено шесть МФЗ и 12 автозаправочных станций. В зонах сервиса будут площадки отдыха, а также объекты автосервиса, рынки сельхозпродукции и кемпинги.

Объекты реализуются в рамках инвестсоглашений. По словам министра, уже определены наиболее подготовленные места, где можно проводить строительно-монтажные работы.

Компании-инвесторы – «ТЭС» и «Кедр» начали отсыпку будущих площадок под заправки и зоны сервиса. Сначала будут строить АЗС, а потом их достроят до МФЗ.

Еще один инвестор – компания ООО МФК «Таврида». Она еще не начала подготовительные работы, поскольку не согласованы архитектурные проекты, также есть сложности с земельными участками.

Напомним, строительство трассы «Таврида» ведется с 2017 года. Уже открыто четырехполосное движение от Керчи до Симферополя, а ввод дороги в эксплуатацию намечен на конец 2020 года. Трассу строят в восемь этапов. Два последних из них – севастопольские.

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