После скандала в "Елочке" все детские дома Крыма ждет проверка

Детский омбудсмен Анна Кузнецова организовала проверку детских домов на полуострове. Фото : пресс-служба аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка

В Крыму организовали проверку всех детских домов-интернатов из-за инцидента с истощенным двухлетнем мальчиком в "Елочке".

В сам интернат направлены специалисты аппарата уполномоченного при президенте России по правам ребенка, сообщает пресс-служба ведомства.

Доктора детской горбольницы им. Башлявой осмотрели ребенка и составили заключение. Специально для этого они прибыли на полуостров из Москвы. Врачи рассказали, что в больницу мальчик уже поступил с очень низкой массой тела.

- По физическим параметрам он значительно уступает сверстникам и соответствует показателям годовалого ребенка. Прибавлять в весе он начал лишь после госпитализации. Врачи сошлись во мнении, что состояние малыша вызвано недостаточным вниманием к организации питания ребенка, - рассказали в больнице.

Как сообщили врачи, все нарушения здоровья хирургически устранимы, однако сейчас противопоказаны из-за дефицита веса и возраста ребенка.

- Очень важно, что помощь мальчику будет оказана вовремя. Завтра специалисты аппарата проверят, как соблюдаются права детей-сирот в домах-интернатах региона, но, конечно, наша задача – не только выявить нарушения в этих учреждениях, но и оказать конкретную помощь детям, каждому ребенку,- отметила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова.

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