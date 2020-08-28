Сакское лечебное озеро возглавило рейтинг популярности у туристов

Сакское озеро знаменито не только лечебной грязью, но и закатами. Фото; Овдиенко/facebook

Сакское грязевое озеро этим летом возглавило топ-10 самых популярных у туристов закрытых водоемов. По стоимости размещения город Саки был одним из самых недорогих среди бальнеологических курортов.

По данным сервиса бронирования жилья Tvil.ru, десятка самых популярных направлений для отдыха на озерах по итогам летнего курортного сезона выглядит следующим образом:

Бальнеокурорт Саки на одноименном соленом озере в Крыму;

Курорт Банное на озере Ятктыкуль в Башкортостане;

Город Осташков на Селигере в Тверской области;

Города Лахденпохья и Сортавала на берегу Ладожского озера в Карелии;

Курорт Соль-Илецк на соленых озерах в Оренбургской области;

Курорт Яровое на одноименном озере в Алтайском крае;

Город Байкальск на озере Байкал в Иркутской области;

Курорт Абрау-Дюрсо на одноименном озере в Краснодарском крае;

Город Приозерск на Ладожском озере в Ленинградской области.

По продолжительности отдыха Саки тоже на первом месте, по стоимости — на предпоследнем. Туристы останавливались здесь в среднем на 8,5 суток и платили за ночевку по 2,3 тысячи рублей в среднем.

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