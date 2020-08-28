Московские врачи не нашли серьезных нарушений в детдоме «Елочка», где усыновили истощенного мальчика

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Врачи московской детской больницы им. Башляевой и специалисты аппарата Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка проверили условия содержания воспитанников детдомов в Крыму.

- Медики проверили и состояние детей в «Елочке» для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики. Московские врачи оценили состояние детей как хорошее. Это не значит, что все дети здоровые, поскольку это интернат для детей с особенностями развития, - сообщила КП-Крым детский омбудсмен в РК Ирина Клюева.

Омбудсмен уточнила, что у московских коллег возникли вопросы по документации и правильному питанию детей, поскольку у многих воспитанников есть заболевания, связанные с питанием.

- Но это уже отдельные рекомендации врачей. Я уверена, что в «Елочке» будут их выполнять. Эти моменты будут исправлять и отрабатывать, - заявила Ирина Клюева.

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