В Крыму откроют центр для обработки жалоб жителей региона

В Крыму создадут центр для обработки жалоб. Фото: официальный сайт правительства Крыма.

Власти Крыма создали центр управления региона. В его задачи войдет оценка, анализ и прогноз ситуации, исполнение управленческих решений и много другое.

- ЦУР будет мониторить и обрабатывать все виды обращений, сообщений и жалоб, поступающих от крымчан в исполнительные органы власти и органы местного самоуправления, а также в подведомственные им учреждения, - уточнили в пресс-службе правительства Крыма.

Помимо этого, ЦУР будет контролировать время и качество обработки поступивших обращений, а также удовлетворенность жителей ответами на жалобы. План развития и работы ЦУР поручили разработать до 4 сентября специалистам Министерства внутренней политики, информации и связи Крыма.

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