В селе под Симферополем затопило 27 приусадебных участка

В селе под Симферополем затопило 27 участков. Фото: официальный сайт Главного управления МЧС по Крыму.

В селе под Симферополем сильный ливень затопил 27 частных домов. Вода на одном приусадебном участке просочилась также в подвал.

- 28 августа из-за обильного дождя произошло подтопление придомовых территорий в селе Первомайское Симферопольского района. В одном из домов вода зашла в подвальное помещение, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по Крыму.

На место происшествия выехала бригада спасателей, которая откачала воду из подвала, а также отвела воду с других участков.

Напомним, в Крыму объявили штормовое предупреждение: в течение дня 28 августа местами пройдут сильные ливни с грозами и градом. Жителям и гостям полуострова рекомендуют отложить походы в лес и горы до улучшения погоды.

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