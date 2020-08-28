В Крыму выделили 200 миллионов рублей на сокращение потерь воды чрез трубы

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В Крыму выделят 200 миллионов рублей из бюджета республики для того, чтобы сократить потери воды в распределительной сети. Деньги получит министерство жилищно-коммунального хозяйства, согласно документу, опубликованному на сайте правительства республики.

- Выделить из резервного фонда Совета министров Республики Крым Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым бюджетные ассигнования в сумме 200 000 000 рублей на непредвиденные расходы для проведения мероприятий, направленных на сокращение потерь воды в распределительной сети до 20 тысяч кубометров в сутки, - говорится в документе.

До 25 декабря Минжкх должно предоставить отчет об использовании выделенных средств.

Напомним, что 24 августа в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начались ограничения подачи воды. В сутки отбор из водохранилищ снизился до 140 тысяч кубов. Второй этап ограничений начнется с 31 августа, воду будут подавать по графику два раза в сутки – утром и вечером.

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