В Симферополе задержали сотрудника госпредприятия за взятку от клиента. Фото: Архив "КП"

В Симферополе задержали сотрудника водопроводного предприятия за получение взятки от потребителя.

Во время проверки контролер филиала крымской столицы нашел нарушения у одного потребителя: тот подключился к системе водоотведения, не составив при этом договора. За это клиенту грозил штраф в размере 700 тысяч рублей.

Сотрудник госпредприятия решил повернуть ситуацию в свою сторону и предложил владельцу дома с нелегальной врезкой уладить дело мирным путем. Так, контролер не стал составлять акт о выявленных нарушениях и предложил вместо этого заключить договор с филиалом, но за плату в размере 30 тысяч рублей. Клиент согласился на условия и передал на руки сотруднику деньги.

- Материалы в отношении должностного лица переданы сотрудниками полиции в следственные органы. В настоящее время проводится комплекс мероприятий направленных на установление иных лиц причастных к совершению данного преступления, - сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

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