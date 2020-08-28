Гвардейское осталось без газа

Без газа 16 тысяч абонентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Поселок Гвардейское и близлежащие села остались без газоснабжения. Строители при проведении земляных работ повредили газопровод, сообщили в ГУП «Крымгазсети».

Для ликвидации аварии подачу топлива пришлось прекратить. Без газа 16 тысяч абонентов. На месте работают аварийно-восстановительные бригады. Как только порыв трубы диаметром 159 мм будет ликвидирован, газоснабжение постепенно восстановят. На это уйдет несколько дней.

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