Часть крымской столицы 31 августа останется без воды

Часть Симферополя на день останется без воды. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Часть Симферополя и некоторые близлежащие села на день останутся без воды 31 августа из-за аварийных работ на водопроводных очистных сооружениях.

Так, воду отключат с 8.00 31 августа до 00.00 1 сентября в селах Малиновка, Кизиловое, Каштановое, Фонтаны, Партизанское, Левадки, Новониколаевка, Молодежное. Также воды не будет в садовых товариществах «Дачник», «Юбилейный», «Родничок», «Ивушка», «Изумруд», «Союз».

Ограничения водоснабжения коснутся таких микрорайонов крымской столицы, как: Новоромановка, Фонтаны, Заводское, Верхняя Украинка. Воды не будет в микрорайонах улиц Кечкеметской, Л. Чайкиной, Стрелковой, а также по улице Севастопольской и прилегающим к ней – от улицы 1-й Конной Армии до Козлова.

Помимо этого, в микрорайонах улиц Льдозавод, Москольцо, Украинка, Павленко, Толстого, Дзюбанова может быть снижение давления напора воды, сообщили в пресс-службе администрации Симферополя.

А вот в микрорайоне «Красная Горка» и микрорайонах улиц 60 лет Октября, Залесская, Аральская, Гавена, 1-й Конной Армии, Дм. Ульянова, Крымских Партизан, Трубаченко, Батурина воду будут подавать по графику с 6.00 до 9.00 и с 18.00 до 21.00.

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