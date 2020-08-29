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В Ялте исправят неудачную дорожную разметку

Водители не одобрили эксперимент на некоторых участках Южнобережного шоссе
Анна КириенкоАнна КириенкоАннаКириенко
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Разметку на ЮБШ исправят по жалобам водителей

Разметку на ЮБШ исправят по жалобам водителей

В Ялте демонтируют дорожную разметку на некоторых участках Южнобережного шоссе. Об этом сообщил начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александр Нефедов.

По его словам, от водителей поступает множество замечаний и жалоб на дорожную разметку и все они прорабатываются в индивидуальном порядке.

- Действующая разметка была нанесена в экспериментальном режиме по новым российским стандартам и останется только в том месте, где оправдала свою целесообразность, - отметил Нефедов. - В районе спуска от Массандры к Ялте она будет демонтирована.

При проектировании новой схемы организации движения замечания автомобилистов обещают учесть.

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