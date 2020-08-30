В Керчи нашли три авиабомбы по 500 кило

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

В Керчи были обнаружены и уничтожены взрывоопасные предметы, которым больше 70 лет.

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Бомбы погрузили и вывезли на полигон. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Боеприпасы пиротехники погрузили в спецавтомобили вывезли на Багеровский полигон, где и уничтожили.

Спасатели отмечают, что бомбы, оставшиеся после ожесточенных боев Великой Отечественной войны, опасны для жизни и здоровья для людей.

- Подвергшиеся коррозии боевые части взрывателей могут спровоцировать взрыв в любой момент и внешне определить степень опасности таких боеприпасов сложно даже специалистам, - отметили в ведомстве. Спровоцировать взрыв могут даже прямые солнечные лучи или незначительная вибрация.

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