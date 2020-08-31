Секрет, почему закрыт туалет в симферопольском парке Шевченко, раскрыт

Все работы по благоустройству парка продолжатся тогда же. Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Установленный в симферопольском парке имени Т. Г. Шевченко общественный туалет откроется после решения проблемы с водоснабжением. Все работы по благоустройству продолжатся тогда же.

- Мы не ведем там серьезных работ по причине отсутствия воды. Поэтому подали документы в ГУП «Вода Крыма», нам дали технические условия на подключение воды. И только после того как в парке появится водоснабжение, начнем высаживать растения и откроем построенный там общественный туалет, - объяснил директор МБУК «Детский парк» Виталий Ратковский, слова которого приводит Крымская газета.

До этого момента рабочие высадят засухоустойчивые деревья и кустарники, а также создадут ажурные клумбы, план которых представил ландшафтный архитектор.

На сегодняшний день проекта реконструкции парка нет, добавил Ратковский.

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