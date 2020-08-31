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В парки развлечений Симферополя завезут три новых аттракциона

Пополнить ряды аттракционов хотели еще до пандемии
Анастасия ГончароваАнастасия ГончароваАнастасияГончарова
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Ряды аттракционов Симферополя хотели пополнить тремя новыми каруселями.

Ряды аттракционов Симферополя хотели пополнить тремя новыми каруселями.

Фото: Анастасия ГОНЧАРОВА

Ряды аттракционов в парках Симферополя хотели пополнить тремя новыми каруселями, но эпидемия коронавируса заставила сотрудников МБУК «Детский парк» пересмотреть планы.

- До введения режима самоизоляции город обещал купить три аттракциона в Детский парк – на 150 миллионов рублей. Но пандемия коронавируса спутала эти планы. В будущем намерены все-таки приобрести карусели, в том числе для Гагаринского парка, - объяснил директор учреждения Виталий Ратковский, слова которого приводит Крымская газета.

На данный момент рабочие будут проверять и приводить в порядок уже имеющиеся в Детском парке аттракционы. На это, по словам Ратковского, нужно около миллиона рублей. Он также отметил, что карусели частников лучше государственных качелей, и на сегодняшний день в парке стоят 5 государственных и 29 частных аттракционов.

- Мы выигрываем только ценой – у нас билеты стоят 100 рублей взрослый и 50 – детский. А хотим выигрывать качеством. Но хорошие аттракционы стоят больших денег, цена, например, популярной «Орбиты» – 75 миллионов рублей, - подчеркнул Ратковский.

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