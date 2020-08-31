Жители Крыма стали меньше зарабатывать и тратить

Фото: Архив "КП"

Во втором квартале 2020 года уровень дохода крымчан упал на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные содержатся в исследовании Управления Федеральной службы госстатистики по Крыму и Севастополю.

В ведомстве отметили, что средний денежный доход на душу населения в месяц составляет 20 573 рубля. Эта сумма на 9,1% меньше, чем во втором квартале прошлого года.

Кроме того, снизились и потребительские расходы крымчан. Если во втором квартале текущего года жители полуострова тратили 13 226 рублей на душу населения, то в тот же период прошлого года траты были выше на 26,2%.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50