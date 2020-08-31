С 1 сентября в Крыму откроют три новые школы

С 1 сентября на полуострове открываются еще 14 детских садов Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 сентября на полуострове свои двери откроют сразу три новых школы и 14 детских садов, заявила министр образования, науки и молодежи Крыма Валентина Лаврик.

Как сообщила министр, к началу долгожданного учебного года в Крыму готовились очень активно.

- На сегодняшний день у нас 547 образовательных организаций общего образования. Кроме того, три школы открываются завтра для детей. Таким образом создано 2054 места в Симферопольском районе, Евпатории и Судаке, - отметила Лаврик.

С 1 сентября на полуострове открываются еще 14 детских садов, а в образовательных организациях выполнены ремонтные работы.

- В течение года они выполнялись на 120 объектах на сумму 728 млн. Фактически очень многие образовательные организации приведены в соответствие с нормами СанПиН, - сообщила министр.

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