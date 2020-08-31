Из-за съемок фильма автотрассу Судак–Солнечная Долина перекроют

Автотрассу в Судаке перекроют на 3 недели из-за съемок фильма. Фото: официальный сайт Министерства транспорта Крыма.

В Судаке перекроют движение автотранспорта на три недели из-за съемок фильма. Ограничивать будут с утра и до обеда, а также после обеда и до вечера.

На дороге Судак-Миндальное-Солнечная Доли до урочища Бугаз с 15 сентября по 6 октября перекроют автотрассу. Движение в основном будут ограничивать с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00.

- Добавим, что объезд будет возможен только по грунтовой, необорудованной для комфортной езды дороге, - подчеркнули в пресс-службе Министерства транспорта Крыма.

На этой же дороге со 2 по 6 сентября из-за фестиваля «Таврида-АРТ» нельзя будет парковаться, добавили в ведомстве. При нарушении запрета машину заберет эвакуатор.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50