В Керчи признали аварийным подъезд жилого дома, где произошел взрыв

Фото: Сергей Бороздин/Facebook

В Керчи признали аварийным подъезд жилого дома, где произошел крупный пожар. По данным главы администрации города Сергея Бороздина, специалисты Минстроя обследовали техническое состояние строительных конструкций жилого дома на улице Кирова, 93.

- По данным экспертизы, в первом и втором подъездах внутренние и внешние конструкции находятся в работоспособном состоянии, их техническое состояние в норме. Состояние третьего подъезда, где произошла чрезвычайная ситуация, а также верхние этажи второго подъезда соседнего, 95-го дома, эксперты расценивают как аварийное, ограниченное для проживания, - уточнил Сергей Бороздин.

Также, по его словам, с 15 часов 31 августа началось заселение жильцов первого и второго подъездов дома № 93, где состояние в норме. Электроэнергия и вода уже подключена в эти подъезды.

Напомним, пожар в керченской многоэтажке произошел 26 августа. Из дома эвакуировали 115 человек, из которых 10 детей. Сильные ожоги получила хозяйка квартиры, она скончалась в больнице.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50