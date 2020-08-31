В Крыму предложили поднять цены на воду

В Крыму стоит поднять цены на воду, чтобы местные жители начали ее ценить. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Чтобы жители и гости полуострова начали ценить воду, необходимо увеличить стоимость. По мнению директора АНО «ЖКХ контроль РК» Анатолия Петрова, когда вода станет в цене на вес золота, тогда проблема с водоснабжением решиться, сообщает ForPost.

- Когда продукт дешевый, его безжалостно используют, выливают и не ценят. Надо чтобы люди знали, что вода стоит очень дорого. Вода для Крыма – это золото, драгоценность, - подчеркнул Петров.

При этом увеличить стоимость воды надо не только для простых людей, но и для разных организаций.

- Предприятиям также необходимо понимать, что потери воды ударят им больно по карману, - объяснил директор.

Напомним, правительство Крыма из-за продолжительной засухи решило перевести жителей Симферополя, Симферопольского и Бахчисарайского районов и еще 39 населенных пунктов республики на почасовую подачу воды.

График водоснабжения введут постепенно. Первый этап начался с отключения на прошлой неделе горячей воды. С 31 августа перестали подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50