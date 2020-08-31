В Симферополе отопительный сезон начнется вовремя

В Симферополе водоснабжение по часам не повлияет на отопительный сезон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почасовая подача воды в Симферополе на отопительный сезон не повлияет. По словам главы администрации Елены Проценко, батареи затопят в срок.

- Отопительный сезон начнется вовремя. Идут подготовительные работы. Сбоев и срывов работ нет, - подчеркнула Проценко, слова которой приводит Крым24.

Помимо этого, она добавила, что по крымской столице развезли уже половину резервуаров для воды.

Напомним, власти Крыма из-за засухи в Симферополе, Симферопольском и Бахчисарайском районах и еще 39 населенных пунктах введут почасовую подачу воды.

На график водоснабжения перейдут постепенно. Первый этап начался с отключения на прошлой неделе горячей воды. С 31 августа перестали подавать воду ночью – это второй этап. И, наконец, третий, запланированный на 7 сентября, - подача воды по часам.

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