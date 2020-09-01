Украинский Кабмин определил судьбу Северо-Крымского канала

По этим каналам поступает вода в Крым
Фото: Алексей ГАЙДУКОВ
На Украине приняли решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий.
Как сообщил заместитель главы министерства Игорь Яременко, в стране очень переживают о том, что Россия «пренебрегает» интересами крымского населения и, по их мнению, использует воду только для обеспечения армии.
- Украина возобновит подачу воды в Крым сразу после деоккупации, - заверил замглавы.
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