Украинский Кабмин определил судьбу Северо-Крымского канала

По этим каналам поступает вода в Крым Фото: Алексей ГАЙДУКОВ

На Украине приняли решение включить в список не подлежащих приватизации объектов Северо-Крымский и Каховский каналы.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно-оккупированных территорий.

Как сообщил заместитель главы министерства Игорь Яременко, в стране очень переживают о том, что Россия «пренебрегает» интересами крымского населения и, по их мнению, использует воду только для обеспечения армии.

- Украина возобновит подачу воды в Крым сразу после деоккупации, - заверил замглавы.

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