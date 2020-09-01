Ушел и не вернулся: В Алуште утонул мужчина

Сообщение поступило в ведомство в 11:53 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На пляже в Алуште утонул местный житель, сообщили в пресс-службе МЧС по Крыму.

В понедельник около полудня мужчина решил искупаться в море и не вернулся. Близкие спохватились и позвонили в спасательную службу, ведь алуштинца не было на берегу уже около получаса.

На место выехали водолазы и нашли тело утонувшего в тридцати метрах от берега. Сейчас проводится расследование и выясняются обстоятельства.

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