В Симферополе по маршруту №6 пустят дополнительные автобусы

В Симферополе на маршрут №6 добавили 4 транспортные единицы. Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе с 1 сентября по маршруту №6 начнут ходить еще четыре автобуса. Машины добавляют из-за жалоб жителей Живописного на график движения транспорта.

- Информация по моему поручению была проверена и нашла подтверждение. С завтрашнего дня перевозчик, осуществляющий деятельность на этом маршруте, добавит еще четыре транспортных единицы, чтобы в День знаний все родители с детьми смогли без проблем добраться до учебных заведений и встретить первый звонок нового учебного года без опозданий, - сообщила в соцсетях глава администрации Симферополя Елена Проценко.

По этому маршруту с 3 сентября также пойдут машины МУП «Горавтотранс», отметила она.

В Симферополе до идеала механизм работы общественного транспорта пока не отработан, но, по словам главы администрации, городские власти стараются за ним следить и в случае необходимости даже вносят правки.

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