Пассажиры сутки не могли вылететь из Крыма в Санкт-Петербург

Ленинградцы не смогли сутки вылететь из Крыма в Санкт-Петербург. Фото: ДТП и ЧП|Санкт-Петербург|Питер Онлайн|СПб / ВКонтакте

В Крыму на сутки задержали рейс из Симферополя в Санкт-Петербург. Почти сутки ленинградцы не могли попасть домой: их два раза приглашали на борт самолета, и два раза им приходилось возвращаться в зал ожидания «по техническим причинам». До Северной столицы они долетели уже другим воздушным кораблем, приземлившимся в Пулково 31 августа в 15.30, сообщает ForPost.

Судя по фотографиям пассажиров задержанного рейса, разлетевшимся по соцсетям, авиакомпания предоставить им гостиницы для отдыха не смогла. Люди в буквальном смысле стояли друг у друга на головах в ожидании радостных новостей.

- Багаж не выдают, в гостиницы не размещают, когда улетим - не говорят, - жалуется один из туристов.

По закону за комфорт пассажиров и снабжение их всем необходимым во время задержки рейса отвечает авиакомпания. Но предугадать, сколько именно придется ждать «летной погоды», невозможно, поэтому для этого компании разработали несколько этапов компенсации потраченного времени.

- Если рейс задержан на 3 часа — предоставляются напитки, на 4-5 часов — перекус. Если рейс задержали на 6 часов и более, предоставляется горячее питание, - отметил юрист Евгений Куликов.

Если минуло уже больше 12 часов, а улететь так и не удалось – компания должна предоставить пассажирам гостиницы, подчеркнул юрист. В случае если ничего из положенного людям не предоставили, и питались они все это время в кафе за свои деньги, можно написать в авиакомпанию жалобу и получить компенсацию.

Но на практике нередки случаи, когда авиакомпания отказывается от выплат, даже если речь идет о небольшой сумме. В таком случае можно обратиться в суд.

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