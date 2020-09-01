Жители многоэтажек Симферополя будут охранять резервуары с водой

Решение об охране в Симферополе резервуаров с водой приняли на встрече с представителями ТОС. Фото: официальный сайт администрации Симферополя.

Дополнительные емкости для воды, установленные во дворах многоквартирных домов, а также в частном секторе, будут охранять либо старшие по дому, либо активисты ТОС.

- Кроме того, будут усилены патрули и наряды, вместе с тем на данную работу будут ориентированы участковые уполномоченные полиции, - уточнила глава администрации крымской столицы Елена Проценко на встрече с представителями территориальных общественных самоуправлений.

Напомним, из-за засухи Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы и еще 39 населенных пунктов региона власти переведут на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался на прошлой неделе с отключения горячей воды. С 31 августа начали отключать воду по ночам – это второй этап. И, наконец, третий, который запланирован на 7 сентября, – подача воды по часам.

Во многих учреждениях устанавливаются дополнительные резервуары для бесперебойной подачи воды.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50