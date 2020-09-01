Надземные переходы на трассе «Таврида» оборудуют лифтами

Надземные пешеходные переходы на «Тавриде» оборудуют лифтами для инвалидов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Надземные пешеходные переходы на трассе «Таврида» оснастят лифтами. Подъемники помогут маломобильным категориям граждан спокойно пересечь проезжую часть.

- Все надземные пешеходные переходы будут оборудованы как освещением, так и лифтами для инвалидов, - рассказал министр транспорта Крыма Сергей Карпов, слова которого приводит Крым24.

Он также добавил, что все «зебры» постепенно уже сдаются в работу.

Напомним, в Крыму 27 августа открыли трассу федерального значения «Таврида». В запуске автодвижения принял участие президент России Владимир Путин. Он проехал по пятому участку, который идет в обход Симферополя.

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