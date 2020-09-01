В Симферополе на карантин закрылся госпиталь для ветеранов из-за вспышки COVID-19

Госпиталь для ветеранов в Симферополе закрыли на карантин. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за вспышки COVID-19 симферопольский госпиталь для ветеранов закрыли на карантин. Всех больных коронавирусом переправили в другие медицинские организации.

- «Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн» переведен в закрытый режим работы. Госпитализация временно приостановлена, - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Крыма.

Сейчас там усиливают меры безопасности, чтобы не допустить распространения вируса дальше. Так, на постоянной основе проверяется здоровье сотрудников и пациентов.

Напомним, Сергей Аксенов заверил жителей Крыма, что нынешняя ситуация с ростом числа зараженных коронавирусом не является вспышкой. Это в первую очередь связано с увеличением количества тестирований.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50