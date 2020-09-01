В Крыму проведут расследование, как заразился коронавирусом погибший медик

Фото: Архив "КП"

В министерстве здравоохранения Крыма выразили соболезнования в связи со смертью врача с положительным тестом на коронавирус.

- Выражаю глубокие слова соболезнования по поводу смерти врача-кардиолога кардиологического отделения с палатами реанимации и интенсивной терапии для больных с острым коронарным синдромом ГБУЗ РК «РКБ им. Семашко» Иваниченко Александра. К великому сожалению, Александр Викторович ушел из жизни очень рано, в возрасте 43 лет, - написал министр здравоохранения РК Игорь Чемоданов.

Глава ведомства отметил, что погибший медик еще преподавал в Крымском медицинском колледже.

Ранее в Крыму скончался врач, который заразился COVID-19. Причины смерти сейчас устанавливаются. Работает комиссия, которая разберется, при как врач заболел коронавирусом.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50