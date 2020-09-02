Как почасовая подача воды повлияет на симферопольскую сеть водоснабжения

Симферопольская сеть водоснабжения может рваться из-за почасовой подачи воды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Из-за перехода на почасовую подачу воды, по словам руководителя ГУП РК «Вода Крыма» Владимира Баженова, в сетях водоснабжения могут быть прорывы.

- Сети крымской столицы технически приспособлены под круглосуточную подачу воды. Как только мы прекращаем качать в трубы воду, туда сразу попадает воздух. И когда вновь включаем насосное оборудование или открываем задвижки, в заполненную воздухом трубу устремляется вода — под ее напором воздух сжимается, происходит гидроудар, и наши сети рвутся, - объяснил Баженов, слова которого приводит Крымская газета.

Напомним, крымское руководство из-за продолжительной засухи переведут Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы и еще 39 населенных пунктов региона на почасовую подачу воды. График введут в три этапа. Первый начался с отключения горячей воды на прошлой неделе. С 31 августа начали отключать воду по ночам – это второй этап. И, наконец, третий, который запланирован на 7 сентября, – подача воды по часам.

Во многих учреждениях устанавливаются дополнительные резервуары для бесперебойной подачи воды. Помимо этого, 10-кубовыми емкостями снабжают жилые микрорайоны крымской столицы.

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