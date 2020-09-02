В Крыму археологи нашли могилу греческого священника XVIII века

Могилу сделали на склоне холма в скальном грунте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Археологи нашли могилу греческого священника, датируемую XVIII веком, в районе поселка Массандра. Захоронение, как предполагают специалисты, могло быть последним перед переселением греков с полуострова в прибрежную часть Азовского моря.

- Могила относилась к ранее располагавшемуся в этой местности храму. В ней найдена металлическая лампада и турецкая монета, которая четко датируется концом XVIII века. Захоронение интересно тем, что связано с последним периодом пребывания греков и в целом христиан в Крыму до переселения их в южные регионы Российской империи. То есть до выхода христиан из Крыма, - объяснила руководитель экспедиции Института археологии Крыма РАН Наталья Турова, слова которой приводит ТАСС.

Захоронение, добавила она, сделали на склоне холма в скальном грунте. Оно было обложено камнями и имело стенки.

- Это редкое захоронение. Таких неизвестно на данный момент на южном берегу Крыма. Возможно, это последнее захоронение греческих священников перед переселением греков из Крыма, - уточнила Турова.

Храм же, рядом с которым, по идее, сделали захоронение, не сохранился. Российский император Николай I, по словам руководителя экспедиции, в 1827 году мог застать уже руины. А до нашего времени могли дойти лишь остатки «остатков», но там, где необходимо расследовать, частная территория, и специалистов туда не пускают.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50