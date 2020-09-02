Тихановская снова высказалась о принадлежности Крыма

Главное, по словам политика, это новые, честные выборы.Фото: страница Светланы Тихановской на Facebook

Не так давно бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о том, что Крым перешел в состав России незаконно, однако, по ее мнению, вопрос о принадлежности полуострова до сих пор остается сложным и неоднозначным. Об этом политик сообщила литовскому изданию.

- Когда я была претендентом в кандидаты, или кандидатом в президенты, я озвучивала позицию, которая у нас принята в Белоруссии, что Крым «de jure» украинский, а «de facto» - российский, - рассказала Тихановская.

Бывший кандидат в президенты также считает, что белорусы имеют абсолютно разные взгляды на вопрос принадлежности республики, но самой основной проблемой, которая волнует ее сограждан, до сих пор остаются честные выборы.

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