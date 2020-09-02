В Симферополе разбили новый общественный бак для воды

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В Симферополе недавно установили емкости для воды, где ее могут набрать во время ограничения водоснабжения. Однако уже нашлись те, кто испортил городское имущество.

По данным Крымского информационного агентства, разбитый бак для воды обнаружили в районе Буденовского рынка на улице Рубцова.

Местные жители отмечают в соцсетях, что бочка была целой меньше суток.

Ранее глава администрации Симферополя Елена Проценко сообщила, что в жилых микрорайонах Симферополя, а также около социальных объектов установили баки с водой. Ответственных за резервуары назначат из числа старших домов.

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